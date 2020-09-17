شكرا لقرائتكم أيمن يونس لـ"أحمد فتحي": الأهلي خيره عليك مينفعش تسيبه وتروح بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق قرار أحمد فتحى بتفصيل عرض بيراميدز ورفض الاستمرار مع النادى الاهلى ، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" أحمد فتحى حبيبى وهو عارف كدا بس الغلط مينفعش منقولش عليه غلط ، كنت ساكت مش عايز اتكلم بس الناس بتقولى اشمعنى بتقول تصرف كارتيرون غلط والباقيين لأ ، وعشان كدا هقول رأيى لأول مرة فى قرار أحمد فتحى بالرحيل عن الاهلى والانضمام لبيراميدز "

وتابع أيمن يونس :"أحمد فتحى نجم كبير إتربى فى الاسماعيلى ولكن فى الأهلى شاف العز كله ، خير الاهلى على أحمد فتحى واضح زى الشمس ، إعلانات وبطولات وتاريخ ومنتخب مصر ، مينفعش يا أحمد تيجى تقول ياجماعة ده أخر عقد ليا وده احتراف ولازم امشى ، انت غلطان يافتحى من هنا لحد أسوان مشى "

وأكمل نجم الزمالك الاسبق :"كلمة عرض بيراميدز أكبر متتقالش للأهلى يافتحى ، حتى لو المقابل المادى لبيراميدز أربع أضعاف عرض الاهلى متقولش كدا ، اللى عملته فى الاهلى يخليك تقول مش عايز حاجة تانى من الدنيا وعلى فكرة الاحتراف يافتحى هو الالتزام والانضباط والانتماء أيضاً الانتماء فى الافعال والاقوال ..من حق جمهور الاهلى يزعل منك لانه بعد ماكبرك تعمل معاهم كدا ..كل ده مالوش مخزون عندك يا أحمد ، المفروض رصيد الاهلى عندك كبير ، مش حسبة فلوس يابنى "

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وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف الإبقاء على أحمد فتحي نجم دفاع الفريق من خلال تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري والرضوخ لمسألة رحيل وتوقيع الجوكر لبيراميدز لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أنه على الرغم من وجود رغبة متبادلة من الأهلي وأحمد فتحي حول استمرار اللاعب مع الفريق الأحمر وتراجعه عن الانتقال لبيراميدز، إلا أن هناك عددا من الأمور تحول دون ذلك وهو الأمر الذي دفع لإدارة الحمراء لغلق الملف.

وعرض الأهلي علي أحمد فتحي الحصول علي 11 مليون جنيه سنويا فيما طلب اللاعب الحصول علي 16 مليون في الموسم الواحد بجانب اصرار الأهلي على تجديد فتحي لمدة موسمين بينما يصر اللاعب علي التوقيع لمدة 3 مواسم كما حدث في بيراميدز.

واشترط فتحي الحصول علي نفس الامتيازات التي سيحصل عليها في بيراميدز للبقاء في الأهلي وهي رفع عقده السنوي من 11 الى 16 مليون وزيادة مدة التعاقد موسم اضافي مما يعني ان الخلاف بين الأهلي وفتحي تصل قيمته لـ26 مليون جنيه وهو المبلغ الذي ترفض ادارة الأهلي تحمله، في الوقت الذي رفض أحمد فتحي التنازل عن أي فلوس للبقاء في الأهلي مؤكداً أن رغبته في الاستمرار مرهونة بحصوله على نفس الرقم الذي سيحصل عليه في بيراميدز.