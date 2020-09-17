شكرا لقرائتكم أيمن يونس عن انتقال رمضان صبحى لبيراميدز: مثل الصنيعية يبحث عن الفلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، قرار رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلى والانتقال لبيراميدز، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" الناس بتقولى انت معترض على موقف كارتيرون وكنت مرحب بتصرف رمضان صبحى ، ده مش صح ياجماعة الموقف مختلف، أنا عارف إن رمضان صبحى غلط مفيهاش كلام ، الأهلى منحه قبلة الحياة ووافق على احترافه فى الدوري الإنجليزى مثلما ننادى مع كل اللاعبين بعد تألق محمد صلاح وتريزيجيه وأحمد حجازى".

ويضيف أيمن يونس :"اللاعبين فى أوروبا يلهثوا وراء التاريخ وليس الأموال ، نجوم أوروبا تبحث عن وضع اسمها فى كتاب تاريخ كرة القدم ، هم ليسوا صنيعية يبحثون عن الفلوس مثل حال بعض نجوم الكرة فى مصر ، أول شىء يفكرون فيه وضع الاموال فى جيبوهم دون البحث عن أى شىء أخر"

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وأكمل نجم الزمالك الاسبق :"بردو معجبنيش رحيل أحمد سامى عن طنطا لتدريب سموحة ، والخطأ لايقع على الاندية بقدر ماهى مسئولية إتحاد الكرة ، كيف سمح لمدرب أن يقود فريق بدون عقد ، وبمجرد إمتلاكه عرض أعلى مادياً قال للنادى سلام عليكو ، مفيش حاجة اسمها جدعنة فى عقود وشروط جزائية واسس للمسابقة مش هرجلة ".

استقر مسئولو نادى بيراميدز، على انتظام رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول الجديد، فى التدريبات الجماعية عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها، واستغلها اللاعب للسفر إلى دبى، قبل الانتظام فى صفوف الفريق السماوى، لاسيما أن رمضان صبحى بعيدًا عن المشاركة فى المباريات وكذلك التدريبات منذ أن انتهت فترة إعارته للنادى الأهلى يوم 30 يونيو الماضى، وفضل اللاعب الانتقال لبيراميدز لخوض تجربة جديدة وعدم استكمال مسيرته مع الشياطين الحمر.

ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحى إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، على أن ينتظم فى التدريبات قرابة نهاية الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، الذى سينطلق نهاية شهر فبراير المقبل.