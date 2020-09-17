شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لتحليل «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى فريق الاهلي اليوم الخميس «رابيد تيست»، عقب انتهاء المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية ويعاني الثلاثي ياسر أبراهيم وعلى لطفي وديفيد سيزا من الإصابة بفيروس كورونا الامر الذى تسبب في عزلهم قبل لقاء الاتحاد السكندري الأخير بالدوري، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء السبت المقبل في الدوري الممتاز.

من ناخية أخرى ، اتخذت ادارة الأهلي قرارا بعمل مسحات كورونا مرتين أسبوعياً وحتي موعد مباراة الوداد المغربي المقرر اقامتها يوم 17 اكتوبر المقبل في نصف نهائي بطولة افريقيا علي حساب خزينة النادي، وذلك بعد قرار الجبلاية بإلغاء المسحات لكل الأندية محليا والاكتفاء بالرابيد تيست ، وتكلف عمل المسحة للشخص الواحد 3 الاف جنيه وبالنسبة للفريق بالكامل 150 الف جنيه ،مما يعني صرف الأهلي مبلغ يصل لمليون و٢٠٠ الف جنيه علي المسحات في حالة اجراء 8 مسحات بواقع مسحتين اسبوعيا، حتي موعد مواجهة الوداد، ويري مسئولو الأهلي ان نتائج الرابيد تيست غير دقيقه وبالتالي لابد من عمل المسحات لتدارك اي مشكله مبكرا ولتجنب خسارة اي لاعب هام قبل استئناف بطولة افريقيا.

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وعلى صعيد أخر ، حذر رينيه فايلر لاعبي فريقه وجميع العاملين في جهاز الكرة من عمل أي تحضيرات تمهيداً للاحتفال بالفوز بالدوري العام بعد مواجهة مصر المقاصة،وابدي فايلر اندهاشه من مراسم الاحتفالات في مباراة الاتحاد الماضية زالممثلة في تيشترتات الاحتفالات والحلوي بالاضافة لقدوم المستبعدين من القائمه لبرج العرب، والتي اخذت من اللاعبين وجهاز الكرة وقت طويل قبل مباراة زعيم الثغر، والتي كان لها دور كبير في عدم تحقيق الفوز والخروج بنقطة التعادل فقط ،مما نتج عنه تأجيل حسم البطولة.