شكرا لقرائتكم إيقاف نيمار مباراتين بعد أحداث مواجهة مارسيليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء إيقاف البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان مباراتين على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الكلاسيكو أمام مارسيليا الأحد، مضيفة أنها ستفتح تحقيقا بحق الإسباني ألفارو غونزاليس مدافع الأخير في اتهامات عنصرية.

كما سيتم استدعاء الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لحضور اجتماع اللجنة التأديبية للرابطة في 23 سبتمبر بسبب مزاعم بأنه بصق على غونزاليس خلال خسارة سان جيرمان صفر-1، في مباراة انتهت بشجار كبير أدى الى طرد خمسة لاعبين.