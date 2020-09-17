شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الثابت سلاح طارق يحيى فى الزمالك أمام أسوان فى مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوى طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، الاعتماد على التشكيل الثابت فى مواجهة أسوان المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، وكشف مصدر داخل الزمالك أن الاتجاه داخل الجهاز الفنى هو الاعتماد على الخبرات من اللاعبين أمام أسوان والتشكيل الثابت الذى يشارك فى المباريات الأخيرة، موضحا أن الاعتماد فى المباراة سيكون على القوام الأساسي للفريق الذى شارك فى جميع المباريات الموسم الحالي مع الفرنسي كارتيرون قبل رحيله.

يأتى اعتماد طارق يحيى على القوام الأساسي لضمان تحقيق فوز معنوى لزيادة الثقة عند اللاعبين والجماهير عقب الرحيل المفاجئ للفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذى تعاقد أمس مع التعاون السعودى لمدة موسمين.

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من ناحية أخرى، استقر طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك على إعداد تقرير شامل عن جميع لاعبي الفريق ليكون جاهزا امام المدير الفني الجديد المنتظر التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام .

وجاء قرار طارق يحيى بإعداد التقارير لتسهيل مهمة المدير الفني الجديد في التعرف علي اللاعبين فى ظل ضيق الوقت قبل مواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل بالمغرب، وسيتضمن التقرير جميع المعلومات عن كل لاعب ومميزاته وسلبياته والمراكز التي يشارك بها في الملعب، بخلاف الحالة الطبية والبدنية لكل لاعب وفقا لقياسات سيخضع لها اللاعبون بصفة دورية.

وقاد طارق يحيى الشهير بـ"إيدر" الكرة المصرية، المدير الفنى المؤقت للزمالك، أول مران للزمالك، أمس الأربعاء، حيث تولى مهمة قيادة الفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل عن تدريب الفريق، بعدما قام بفسخ تعاقده مع النادى الأبيض حيث جاءت البداية بإخطار كارتيرون رغبته فى الرحيل لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، ثم عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، عصرا عقب قراره برحيله عن الفريق، وشهدت الجلسة عدة أسئلة من المستشار مرتضى منصور للمدرب الفرنسى وطرح عليه السؤال الأول: "ما أسبابك للرحيل"، ليوضح المدرب الفرنسى إن لديه بعض الظروف ليقول له رئيس نادى الزمالك:"هل تعرضت للمضايقات من أحد فى النادي؟!"، ليرد عليه المدرب الفرنسى إنه ليس لديه أى أزمة فى الزمالك ولكن بعض الأمور النفسية والظروف الأسرية تجعله يرحل عن الزمالك ليقول له رئيس الزمالك: "لا.. إنت لديك عرض لذلك سترحل سأقوم بدفع لك قيمة العرض واستمر فى قيادة الفريق أو على الأقل حتى نهاية دورى أبطال أفريقيا".