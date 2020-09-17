شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خيارات مفاجئة لفايلر لترميم دفاع الأهلي أمام مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى النادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، أزمة دفاعية قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من منافسات بطولة الدورى المصري، ويغيب عن الأهلى فى مباراة المقاصة كل من ياسر إبراهيم، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة الاتحاد السكندرى برفقة على لطفى، وأحمد فتحى بسبب الطرد الذى تعرض له ضد الاتحاد السكندرى بعدما دخل كبديل فى الدقيقة “55” بدلا من رامى ربيعة الذى تعرض للإصابة بشد عضلي.

وتشير التقارير إلى أن رامى ربيعة لن يلحق بمباراة الأهلى ومصر المقاصة السبت المقبل ما يزيد من أوجاع رينيه فايلر مع القلعة الحمراء الذى يعانى دفاعيا هذا الموسم بعد إصابة سعد سمير على مستوى وتر أكيليس وبعده محمود متولى بقطع فى الرباط الصليبي.

يملك رينيه فايلر، مدرب النادى الأهلي، 3 خيارات دفاعية ضد مصر المقاصة حال تأكد غياب رامى ربيعة عن المباراة بداعى الإصابة.

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جدير بالذكر أن الأهلى يحتاج إلى الفوز على مصر المقاصة يوم السبت من أجل التتويج الرسمى بلقب الدورى المصرى بعد التعادل السلبى مع الاتحاد السكندري، حال فوز الزمالك على أسوان يوم الجمعة.

ويحتل النادى الأهلى صدارة بطولة الدورى برصيد 72 نقطة، بينما الزمالك فى الوصافة برصيد 55 نقطة.