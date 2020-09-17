شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حارس من شباب الأهلى لليوم الثانى لتعويض غياب على لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى تصعيد أحمد طارق حارس مرمى فريق الشباب خلال مران الفريق صباح اليوم، الخميس، وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية للرباعى محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، وقام الجهاز الفنى أمس بتصعيد حمزة علاء حارس فريق الشباب أيضاً لتعويض غياب على لطفى حارس مرمى الفريق الذى أُصيب بفيروس "كورونا" قبل لقاء الاتحاد السكندرى الاثنين الماضى الذى انتهى بالتعادل السلبي.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، اتخذت إدارة الأهلى قرارا بإجراء مسحات كورونا مرتين أسبوعياً وحتى موعد مباراة الوداد المغربى المقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل فى نصف نهائى بطولة أفريقيا على حساب النادى، وذلك بعد قرار الجبلاية بإلغاء المسحات لكل الأندية محلياً والاكتفاء بالرابيد تيست، وتتكلف إجراء المسحة للشخص الواحد 3 آلاف جنيه وبالنسبة للفريق بالكامل 150 ألف جنيه، ما يعنى صرف الأهلى مبلغ يصل لمليون و200 ألف جنيه على المسحات فى حال إجراء 8 مسحات بواقع مسحتين أسبوعيا، حتى موعد مواجهة الوداد، ويرى مسئولو الأهلى أن نتائج الرابيد تيست غير دقيقة، وبالتالى لابد من عمل المسحات لتدارك أى مشكله مبكرا ولتجنب خسارة أى لاعب مهم قبل استئناف بطولة افريقيا.

وعلى صعيد آخر، حذر رينيه فايلر لاعبى فريقه وجميع العاملين فى جهاز الكرة من عمل أى تحضيرات تمهيداً للاحتفال بالفوز بالدورى العام بعد مواجهة مصر المقاصة،، والتى فى حال الفوز بها سيتوج الأهلى بطلاً للدورى بشكل رسمى، وأبدى فايلر اندهاشه من مراسم الاحتفالات فى مباراة الاتحاد الماضية والممثلة فى تيشترتات الاحتفالات والحلوى بالإضافة لقدوم المستبعدين من القائمة لبرج العرب، والتى أخذت من اللاعبين وجهاز الكرة وقت طويل قبل مباراة زعيم الثغر، والتى كان لها دور كبير فى عدم تحقيق الفوز والخروج بنقطة التعادل فقط ،مما نتج عنه تأجيل حسم البطولة .