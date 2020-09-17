شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشاهد مران الأهلي قبل 48 ساعة من مواجهة المقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر "فيس بوك"، صوراً لمران الفريق صباح اليوم، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الـ28 من بطولة الدورى الممتاز، وشهد مران اليوم مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق ليؤكد جاهزيته للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أشهر، كما خاض رامى ربيعة برنامج تأهيلى للتعافى من الإجهاد العضلى وسيخضع لاختبار طبى قبل مران الغد لتحديد موقفه من لقاء المقاصة.

من ناحية أخرى، اتخذت إدارة الأهلى قرارا بإجراء مسحات كورونا مرتين أسبوعياً وحتى موعد مباراة الوداد المغربى المقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل فى نصف نهائى بطولة أفريقيا على حساب النادى، وذلك بعد قرار الجبلاية بإلغاء المسحات لكل الأندية محلياً والاكتفاء بالرابيد تيست، وتتكلف إجراء المسحة للشخص الواحد 3 آلاف جنيه وبالنسبة للفريق بالكامل 150 ألف جنيه، ما يعنى صرف الأهلى مبلغ يصل لمليون و200 ألف جنيه على المسحات فى حال إجراء 8 مسحات بواقع مسحتين أسبوعيا، حتى موعد مواجهة الوداد، ويرى مسئولو الأهلى أن نتائج الرابيد تيست غير دقيقة، وبالتالى لابد من عمل المسحات لتدارك أى مشكله مبكرا ولتجنب خسارة أى لاعب مهم قبل استئناف بطولة افريقيا.

وعلى صعيد آخر، حذر رينيه فايلر لاعبى فريقه وجميع العاملين فى جهاز الكرة من عمل أى تحضيرات تمهيداً للاحتفال بالفوز بالدورى العام بعد مواجهة مصر المقاصة،، والتى فى حال الفوز بها سيتوج الأهلى بطلاً للدورى بشكل رسمى، وأبدى فايلر اندهاشه من مراسم الاحتفالات فى مباراة الاتحاد الماضية والممثلة فى تيشترتات الاحتفالات والحلوى بالإضافة لقدوم المستبعدين من القائمة لبرج العرب، والتى أخذت من اللاعبين وجهاز الكرة وقت طويل قبل مباراة زعيم الثغر، والتى كان لها دور كبير فى عدم تحقيق الفوز والخروج بنقطة التعادل فقط ، مما نتج عنه تأجيل حسم البطولة .



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (1)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (2)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (3)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (4)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (5)

Advertisements



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (6)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (7)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (8)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (9)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (10)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (11)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (12)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (13)



مران الاهلي قبل 48 ساعة من مباراة المقاصة (14)