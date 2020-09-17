شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يوجه رسالة لـ أحمد فتحى: الأهلى خيره عليك مينفعش تقول سلام عليكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قرار أحمد فتحى بتفضيل عرض بيراميدز ورفض الاستمرار مع النادى الأهلى، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أحمد فتحى حبيبى وهو عارف كدا بس الغلط مينفعش منقولش عليه غلط، كنت ساكت مش عايز أتكلم بس الناس بتقولى اشمعنى بتقول تصرف كارتيرون غلط والباقيين لأ، وعشان كدا هقول رأيى لأول مرة فى قرار أحمد فتحى بالرحيل عن الاهلى والانضمام لبيراميدز ."

وأضاف أيمن يونس، "أحمد فتحى نجم كبير إتربى فى الإسماعيلى ولكن فى الأهلى شاف العز كله، خير الأهلى على أحمد فتحى واضح زى الشمس، إعلانات وبطولات وتاريخ ومنتخب مصر، مينفعش يا أحمد تيجى تقول ياجماعة ده آخر عقد ليا وده احتراف ولازم أمشى، أنت غلطان يافتحى من هنا لحد أسوان مشى ."

وتابع نجم الزمالك السابق، "كلمة عرض بيراميدز أكبر متتقالش للأهلى يافتحى، حتى لو المقابل المادى لبيراميدز أربع أضعاف عرض الأهلى متقولش كدا، اللى عملته فى الأهلى يخليك تقول مش عايز حاجة تانى من الدنيا وعلى فكرة الاحتراف يافتحى هو الالتزام والانضباط والانتماء أيضاً الانتماء فى الافعال والأقوال.. من حق جمهور الأهلى يزعل منك لأنه بعد ماكبرك تعمل معاهم كدا.. كل ده مالوش مخزون عندك يا أحمد، المفروض رصيد الأهلى عندك كبير، مش حسبة فلوس يابنى. "

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وأغلق مسئولو النادى الأهلى ملف الإبقاء على أحمد فتحى نجم دفاع الفريق من خلال تجديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى والرضوخ لمسألة رحيل وتوقيع الجوكر لبيراميدز لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى أنه على الرغم من وجود رغبة متبادلة من الأهلى وأحمد فتحى حول استمرار اللاعب مع الفريق الأحمر وتراجعه عن الانتقال لبيراميدز، إلا أن هناك عددا من الأمور تحول دون ذلك وهو الأمر الذى دفع لإدارة الحمراء لغلق الملف.

وعرض الأهلى على أحمد فتحى الحصول على 11 مليون جنيه سنويا فيما طلب اللاعب الحصول على 16 مليون فى الموسم الواحد بجانب اصرار الأهلى على تجديد فتحى لمدة موسمين بينما يصر اللاعب على التوقيع لمدة 3 مواسم كما حدث فى بيراميدز.

واشترط فتحى الحصول على نفس الامتيازات التى سيحصل عليها فى بيراميدز للبقاء فى الأهلى وهى رفع عقده السنوى من 11 الى 16 مليون وزيادة مدة التعاقد موسم اضافى مما يعنى ان الخلاف بين الأهلى وفتحى تصل قيمته لـ26 مليون جنيه وهو المبلغ الذى ترفض ادارة الأهلى تحمله، فى الوقت الذى رفض أحمد فتحى التنازل عن أى فلوس للبقاء فى الأهلى مؤكداً أن رغبته فى الاستمرار مرهونة بحصوله على نفس الرقم الذى سيحصل عليه فى بيراميدز.