شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم المصرى فى الإيجبشيان ليج قبل المباراة الـ 1500؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره طلائع الجيش فى السادسة مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان يدخلان اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث فاز المصرى على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة فيما سحق الطلائع منافسه الجونة برباعية مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

وتعد مباراة الليلة هى المباراة رقم 1500 فى تاريخ النادى المصرى البورسعيدى طوال تاريخه بمسابقة الدورى، حيث خاض 1499 مباراة فاز فى 528 لقاء وتعادل فى 493 مواجهة وخسر 478 مباراة وحصد 1806 نقاط وسجل لاعبوه 1664 هدفاً وتلقت شباكه 1549، ويعد الفريق البورسعيدى هو ثالث أكثر الفرق خوضا للمباريات فى تاريخ الدورى المصرى خلف الاهلى والزمالك.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مثلهم وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولاتزال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

ويسعى على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالى لمواصلة خطة انتشال الفريق من مراكز القاع فى المسابقة بعدما عاد للانتصارات بعد غياب كبير بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد ثم الفوز على الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المقابل يبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع عن مواصلة قطار النتائج الجيدة منذ عودة المسابقة حيث خاض 7 مباريات تعادل فى ثلاثة وفاز فى ثلاثة مثلها وخسر من الزمالك فقط ليقترب من وداع الهبوط .

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ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الطلائع مكون من :"أحمد مسعود، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، مصطفى سلامة، عبد الرحمن زين، فريد شوقي، بهاء مجدي، أحمد ياسر، عمرو موسي، إيزى إيميكا، محمود وادي".

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام المصرى مكون من :" محمد بسام، خالد سطوحى، على الفيل، محمد ناصف، زولا،عمرو السيسى، فرنك استيفن، مهند لاشين، كريم طارق، عمار حمدى، ناصر منسى".