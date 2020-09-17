شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر من طبيب الأهلي عن المصابين وإجراءات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مطولة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على هامش المران الصباحى اليوم الخميس، وشهدت الجلسة اطمئنان المدير الفنى للفريق من طبيب الفريق على اللاعبين المصابين والوقوف على تطورات برامجهم التأهيلية موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية، كما شهدت الجلسة الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا غدا، الجمعة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وتضم قائمة المصابين فى الأهلى كلاً من: محمود متولى وكريم نيدفيد وسعد سمير فيما أُصيب الثلاثى ياسر إبراهيم وعلى لطفى وديفيد سيزا بفيروس كورونا مؤخراً.



فايلر مع طبيب الاهلي

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