شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى المصرى لإلغاء منصب المدير الرياضى بعد استقالة عبد الظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود اتجاه داخل مجلس إدارة المصرى البورسعيدى لإلغاء منصب المدير الرياضى للنادى بعد رحيل عبد الظاهر السقا، مساء أمس، عقب خلاف شديد مع مجلس الإدارة داخل معسكر الفريق ببرج العرب قبل ساعات قليلة من مواجهة المصرى وطلائع الجيش فى الجولة السابعة والعشرون للدورى.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو المصرى جلسة مع على ماهر المدير الفنى للفريق لإطلاعه على الأمر وأخذ رأيه فى مدى حاجته لمدير رياضى من عدمه عقب لقاء طلائع الجيش.

وكان عبد الظاهر السقا غادر معسكر الفريق ببرج العرب بعد خلاف حاد مع الإدارة حول بعض البنود فى لائحة الفريق، وهو ما رفضه قائد المنتخب الوطنى الأسبق، مفضلا الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق البورسعيدى.

وأكد مصدر مسئول داخل النادى المصرى أن هناك نقاشا حدث بين عبد الظاهر السقا وبعض أعضاء مجلس إدارة النادى، انتهى بإبلاغ المدير الرياضى رغبته فى الاستقالة وهو ما وافقت عليه الإدارة الخضراء ليغادر السقا معسكر الفريق ببرج العرب قبل ساعات قليلة من مباراة طلائع الجيش مساء اليوم.