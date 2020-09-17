شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة فيريرا فى حديقة الأزهر والأهرامات.. هل هو مؤشر حول عودته للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار عديدة تتردد بين الحين عن اقتراب عودة المدير الفنى البرتغالى جيسوالدو فيريرا، لتدريب الزمالك مرة أخرى، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المفاجئ عن تدريب الفريق الأبيض، لكن زوجة فيريرا أثارت الشكوك حول عودة زوجها لقيادة القلعة البيضاء مرة أخرى.

ونشرت زلميرا فيريرا، زوجة المدرب البرتغالى، عبر ستورى حسابها الخاص على إنستجرام، صورا خلال وجودها بالقاهرة والتنزه فى حديقة الأزهر وأهرامات الجيزة، التى عبرت عن روعتها، قائلة "أنا أحب القاهرة".

وكان الإعلامى أحمد شوبير أكد أن الزمالك لن يتعاقد مع الثلاثى جونيس وفيريرا وجاريدو، وأن الفرنسى كارتيرون سيرحل عن التعاون السعودى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "افتكروا كلامى كارتيرون مش هيكمل عقده مع التعاون السعودى، حتى لو حصل على قيمة عقد موسم كامل من الموسمين اللذين وقع عليهما، إلا أنه سيرحل عن التعاون وممكن يرجع الزمالك ويطلب العودة لتدريب الفارس الأبيض أو يعود للتدريب فى الكرة المصرية مجدداً وبردو افتكروا كلامى".

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