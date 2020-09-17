شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يطالب اتحاد الكرة بمحاسبة كارتيرون بعد فسخ تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب خالد جلال المدير الفنى السابق لنادى مصر اتحاد الكرة بمحاسبة الفرنسى كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك بعد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، وقال خالد جلال فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"كارتيرون مدرب ذكى ، أجاد التعامل مع ادارة الزمالك واللاعبين وأجاد تطبيق الرويتشن ، وتوج مع الزمالك بالسوبر الافريقى والمصرى وفاز على الاهلى مرتين إلا أنه كان سيقود الزمالك لخسارة المركز الثانى بالدورى".

ويضيف خالد جلال :"كارتيرون وسع الفارق مع الاهلى كثيراً وخسر نقاط كثيرة فى الدوري ومازال المركز الثانى لم يحسم للزمالك، وقرار رحيله لابد أن يتم محاسبته عليه لأن الزمالك فريق كبير يمثل مصر ويملك جماهير عريضة لا تقبل التعامل بهذه الطريقة".

وأكمل خالد جلال :"لازم اتحاد الكرة يكون ليه رد فعل قوى ضد كارتيرون ، ينبغى الا يمر الأمر مرور الكرام وكأن شيئاً لم يحدث".

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الارتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما اقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.