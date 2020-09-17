شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يرفض طريقة رحيل رمضان صبحى: "فكرنى بالصنيعية كل همهم الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قرار رمضان صبحى بالرحيل عن الأهلى والانتقال لبيراميدز، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الناس بتقولى أنت معترض على موقف كارتيرون وكنت مرحب بتصرف رمضان صبحى، ده مش صح يا جماعة الموقف مختلف، أنا عارف أن رمضان صبحى غلط مفيهاش كلام، الأهلى منحه قبلة الحياة ووافق على احترافه فى الدورى الإنجليزى مثلما ننادى مع كل اللاعبين بعد تألق محمد صلاح وتريزيجيه وأحمد حجازى".

وأضاف أيمن يونس، "اللاعبون فى أوروبا يلهثون وراء التاريخ وليس الأموال، نجوم أوروبا يبحثون عن وضع أسمائهم فى كتاب تاريخ كرة القدم، هم ليسوا صنيعية يبحثون عن الفلوس مثل حال بعض نجوم الكرة فى مصر، أول شىء يفكرون فيه وضع الأموال فى جيبوهم دون البحث عن أى شىء آخر."

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وتابع نجم الزمالك السابق، "بردو معجبنيش رحيل أحمد سامى عن طنطا لتدريب سموحة، والخطأ لا يقع على الأندية بقدر ما هى مسئولية اتحاد الكرة، كيف سمح لمدرب أن يقود فريقاً دون عقد، وبمجرد امتلاكه عرضاً أعلى مادياً قال للنادى سلام عليكو، مفيش حاجة اسمها جدعنة فى عقود وشروط جزائية وأسس للمسابقة مش هرجلة ".

واستقر مسئولو نادى بيراميدز على انتظام رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول الجديد، فى التدريبات الجماعية عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها، واستغلها اللاعب للسفر إلى دبى، قبل الانتظام فى صفوف الفريق السماوى، لاسيما أن رمضان صبحى بعيدًا عن المشاركة فى المباريات وكذلك التدريبات منذ أن انتهت فترة إعارته للنادى الأهلى يوم 30 يونيو الماضى، وفضل اللاعب الانتقال لبيراميدز لخوض تجربة جديدة وعدم استكمال مسيرته مع الشياطين الحمر.

ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحى إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، على أن ينتظم فى التدريبات قرابة نهاية الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، الذى سينطلق نهاية شهر فبراير المقبل.