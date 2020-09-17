شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية صادق وهاشم لمواجهة إنبى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة أكرم عبد العزيز جاهزية الثنائى محمد صادق ومحمد هاشم لاعبا الفريق للظهور فى مباراة إنبى بعد تعافيهم من الاصابة ومشاركتهم فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى ليصبح قرار ظهورهم فى اللقاء المقبل وفق الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، ويواصل الاسماعيلى تدريباته تحضيرا للقاء إنبى المحدد له يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الــ28 للمسابقة المحلية، ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى "هيرون ريكاردو" منح لاعبيه راحة سلبية فى أعقاب التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وخاض مجموعة من لاعبى الإسماعيلى الأساسيين فى لقاء المقاولون بجانب عدد من البدلاء تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو، جاء ذلك، ضمن البرنامج الموضوع من قبل مدرب الأحمال الجديد، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.