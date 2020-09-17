شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يشارك فى مران الأهلي ويقترب من العودة للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد محمود، مدافع الأهلى، فى تدريبات الكرة صباح اليوم بعدما نفذ اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، إن اللاعب انتظم اليوم فى التدريبات الجماعية على أن تكون مشاركته بشكل تدريجى لحين إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة، بعدما أنهى برنامجا تأهيليا للتعافى من آثار جراحة الرباط الصليبى التى أجراها اللاعب مرتين مُتتاليتين.

ويختتم الأهلى استعداداته غدا، الجمعة، لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، يدخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع المغربى وليد أزارو لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها وقضاها فى المغرب بعد قطع إعارته فى الدورى السعودى، ويضع مسئولو الأهلى شرطا لاستمرار وليد أزارو فى صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلى على أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنوياً، وهو العرض الذى لم يوافق عليه اللاعب حتى الآن بشكل رسمي، واستقرت إدارة الأهلى على بيع اللاعب حال عدم موافقته على تمديد عقده بنهاية الموسم الجارى.

وأخطر مسئولو الأهلى وليد أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية خلال الفترة الحالية بعدما تقرر عودته للنادى فى الموسم المقبل بنسبة كبيرة لحاجة الفريق لجهوده، ورغم أن أزارو كان مُرشحاً للرحيل بقوة منذ فترة إلا أن الظروف تغيرت مؤخراً، واستقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى على عودة المهاجم المغربى الذى فسخ عقد الإعارة مع الاتفاق السعودى قبل عدة أسابيع، لذا طالب مسئولو القلعة الحمراء اللاعب بعدم التفكير فى مسألة العروض الخارجية التى وصلته مؤخراً، إلا أن الأمر مرهون بتمديد عقده، وفى حال رفضه الأمر سيتم التفكير فى بيعه لتحقيق أى استفادة مادية، ولتجنب رحيله مجاناً بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.