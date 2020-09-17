شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات جاهز للمشاركة مع الأهلى فى مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزاً للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة الفتاق التى أجراها مؤخراً، موضحاً أن اللاعب شارك فى مران اليوم، الخميس، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية وبات جاهزاً للمرحلة المقبلة بدءاً من مباراة المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز حال رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى ذلك.

وجاء انتظام الشحات فى تدريبات الأهلى الجماعية بدءاً من اليوم بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الذى بدأه قبل أسبوعين تقريباً فى بداية رحلة العودة للملاعب عقب إجراء جراحة "الفناق" منذ ثلاثة أشهر وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى.

من ناحية أخرى، يعقد محمود الخطيب، رئيس الاهلى اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد، ويُفاضل مسئولو النادى بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد.