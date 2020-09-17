شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق الأهلي اليوم، الخميس، «رابيد تيست»، عقب انتهاء المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة فى بطولة الدورى الممتاز، وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفنى والإدارى للتحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، ويعاني الثلاثي ياسر إبراهيم وعلى لطفى وديفيد سيزا من الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذى تسبب فى عزلهم قبل لقاء الاتحاد السكندري الأخير بالدوري، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غداً، الجمعة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء السبت المقبل في الدوري الممتاز.

من ناخية أخرى، اتخذت إدارة الأهلي قرارا بإجراء مسحات كورونا مرتين أسبوعياً وحتي موعد مباراة الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل فى نصف نهائي بطولة افريقيا على حساب النادى، وذلك بعد قرار الجبلاية بإلغاء المسحات لكل الأندية محليا والاكتفاء بالرابيد تيست، وتكلف عمل المسحة للشخص الواحد 3 آلاف جنيه وبالنسبة للفريق بالكامل 150 ألف جنيه، ما يعني صرف الأهلي مبلغ يصل لمليون و200 ألف جنيه علي المسحات فى حال إجراء 8 مسحات بواقع مسحتين اسبوعيا، حتى موعد مواجهة الوداد، ويري مسئولو الأهلي أن نتائج الرابيد تيست غير دقيقه وبالتالي لابد من عمل المسحات لتدارك اي مشكله مبكرا ولتجنب خسارة اي لاعب هام قبل استئناف بطولة افريقيا.

وعلى صعيد آخر، حذر رينيه فايلر لاعبى فريقه وجميع العاملين فى جهاز الكرة من أى تحضيرات تمهيداً للاحتفال بالفوز بالدورى العام بعد مواجهة مصر المقاصة، وأبدى فايلر اندهاشه من مراسم الاحتفالات فى مباراة الاتحاد الماضية والممثلة فى تيشترتات الاحتفالات والحلوى، بالإضافة لقدوم المستبعدين من القائمة لبرج العرب، والتى أخذت من اللاعبين وجهاز الكرة وقتا طويلا قبل مباراة زعيم الثغر، والتى كان لها دور كبير فى عدم تحقيق الفوز والخروج بنقطة التعادل فقط ما نتج عنه تأجيل حسم البطولة.