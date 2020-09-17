شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخب الشباب يجتمع بطارق يحيى لحسم انضمام لاعبى الزمالك لمعسكر الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد عادل محفوظ، المدير الإدارى لمنتخب الشباب، اجتماعا اليوم مع طارق يحيى المدير الفنى لنادى الزمالك لبحث انضمام لاعبى الزمالك لمعسكر منتخب الشباب الذى ينطلق غدا ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لامم افريقيا للشباب 2021.

ويرغب الجهاز الفنى فى ضم رباعى الزمالك "أحمد عيد وأسامة فيصل وحسام أشرف وحسام عبد المجيد" لمعسكر الغد، فى الوقت الذى يشارك فيه الرباعى مع الفريق الأول بالزمالك فى الفترة الأخيرة، لذا يناقش مدير المنتخب مع طارق يحيى هذا الأمر، بينما يتواصل ربيع ياسين مع طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى هاتفيا لحل ازمة لاعبى الاتحاد كما سيتواصل مع مسئولى الأهلى للحصول على خدمات عربى بدر.