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مدير منتخب الشباب يجتمع بطارق يحيى لحسم انضمام لاعبى الزمالك لمعسكر الغد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد عادل محفوظ، المدير الإدارى لمنتخب الشباب، اجتماعا اليوم مع طارق يحيى المدير الفنى لنادى الزمالك لبحث انضمام لاعبى الزمالك لمعسكر منتخب الشباب الذى ينطلق غدا ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لامم افريقيا للشباب 2021.

 

ويرغب الجهاز الفنى فى ضم رباعى الزمالك "أحمد عيد وأسامة فيصل وحسام أشرف وحسام عبد المجيد" لمعسكر الغد، فى الوقت الذى يشارك فيه الرباعى مع الفريق الأول بالزمالك فى الفترة الأخيرة، لذا يناقش مدير المنتخب مع طارق يحيى هذا الأمر، بينما يتواصل ربيع ياسين مع طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى هاتفيا لحل ازمة لاعبى الاتحاد كما سيتواصل مع مسئولى الأهلى للحصول على خدمات عربى بدر.

 

وينطلق غدا المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب مواليد 2001، وعقد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ، والدكتور محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، اجتماعا مع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب تم خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق غدا حتى نهاية سبتمبر الجارى، نظرا لأن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.

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وقال عادل محفوظ، المدير الإداري لمنتخب الشباب، إن الجهاز الفنى اختار 31 لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجار التنسيق مع الاندية من أجل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع أنديتهم فى مباريات الفريق الاول.

 

وأضاف أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز. وأوضح محفوظ أن هناك اتجاها لإقامة دورة ودية بالقاهره خلال شهر أكتوبر القادم مع منتخبات عربية بعيدا عن دول شمال أفريقيا التى نشارك معها فى تصفيات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 24 نوفمبر المقبل بتونس، حيث يصعد منتخبان من منتخبات شمال أفريقيا.

 

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