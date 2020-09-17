بعد مفاوضات الأهلي.. هل ينفذ يوسف بلايلي وعد 2019؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح الجناح الجزائري يوسف بلايلي المحترف في صفوف أهلي جدة السعودي، من بين أبرز المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكيل اللاعب ووالده حفيظ بلايلي كشف أن الأهلي يعتبر من بين أبرز الأندية الجادة في التعاقد مع صاحب الـ28 عامًا، لافتًا إلى أن موكله دخل ضمن اهتمامات بيراميدز والزمالك والترجي التونسي.

وعلى الرغم من ارتباط بلايلي بالانتقال للأهلي، إلا أن وكيل اللاعب الجزائري كشف حول مصير هذه الصفقة مشددًا أن الخلافات المادية تعطل الصفقة حتى هذه اللحظة ليكون السؤال أين سيكون مستقبل الجناح الجزائري قبل بداية الموسم الجديد؟..

- تمرد في السعودية:

"الخليج 365" تواصل مع الصحفي السعودي أحمد الداموك والمقرب من فريق أهلي جدة للحديث عن مستقبل يوسف بلايلي :"اللاعب لديه الرغبة في الرحيل".

صحفي "عكاظ" كشف، أن بلايلي ليس لديه أي مشكلة في الرحيل عن الفريق السعودي والانتقال لصفوف الأهلي، لكن تبقى مشكلة وهيّ راتب اللاعب إلى جانب قيمة الصفقة.

في المقابل، أوضح عائض الدهاس والإعلامي بإذاعة "جدة" السعودية والمقرب أيضًا من فريق الأهلي مصير صفقة بلايلي، قائلاً :"الأهلي طلب الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة".

وتابع :"إدارة أهلي جدة رفضت عرض الأهلي حيث اشترطت رحيل اللاعب بصورة نهائية من أجل إنهاء تمرده".

وأكمل :"مدرب الفريق فلادان ميلويفيتش اشتكى من تمرد اللاعب إلى جانب قامت الإدارة بإرسال طائرة خاصة للاعب نظرًا لتواجده في الجزائر إلا أنه لم يحضر".

ونوّه :"اللاعب رغم مشاكله الأخيرة طلب العودة من جديد للفريق إلا أن الإدارة تنتظر رأي المدرب".

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- مشكلة الراتب:

ما يعطل صفقة انتقال بلايلي للأهلي وهو راتبه نظرًا لتأكيدات وكيله في تصريحات إذاعية سابقة عبر "راديو مصر"، وهو ما أكده أيضًا الصحفي الجزائري اسحاق شيبلي الصحفي بصحيفة "DZ FOOT" الجزائرية.

وتابع :"من المستبعد حتى هذه اللحظة أن يعود بلايلي للأهلي بسبب أزماته الأخيرة رفقة فريقه، كما أرى من الصعب إتمام الأهلي صفقة اللاعب بسبب راتبه الضخم".

في المقابل، كشف بوعريج بن عزوز الصحفي بصحيفة "الهداف" الجزائرية والمتخصص في أخبار المحترفين :"بلايلي لا يريد العودة لأهلي جدًا، لكن من الصعب أيضًا انتقاله للأهلي".

وأضاف :"انتقال بلايلي للأهلي سيكون من الصعب حدوثه بسبب راتبه الذي يتخطى 2 مليون يورو إلا جانب قيمة الصفقة والتي لن تقل عن 3.5 مليون يورو".

- رغبة 2019:

في العام الماضي، تحدث يوسف بلايلي عن انتقاله للدوري المصري، قائلاً :"لن ألعب في أفريقيا إلا للترجي التونسي".

وقال بلايلي في تصريحات تليفزيونية :"في أفريقيا لن ألعب إلا للترجي".

وتحدثت وسائل إعلامية تونسية أن إدارة الترجي ترغب في استعادة يوسف بلايلي والذي رحل في الصيف الماضي مقابل ثلاثة ملايين دولار.

وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت في الساعات القليلة الماضية أن إدارة الترجي عرضت 500 ألف يورو إلى جانب تخليها عن القسط الأخير من قيمة انتقال بلايلي لأهلي جدة والتي تقدر بـ600 ألف يورو، إلا أن العرض تم رفضه من مسئولي النادي السعودي.