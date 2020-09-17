خبر سار لفايلر قبل مواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

شهدت تدريبات فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، مشاركة محمد محمود بعدما قام اللاعب بتنفيذ برنامجًا تأهيليًا خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته بقطع بالرباط الصيلبي.

وأفاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أن اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية، على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي لحين إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت التصرف الجهاز الفني.

وأوضح عبد الحفيظ خلال تصريحاته، أن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزًا للتواجد مع رينيه فايلر بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق التي أجراها مؤخرًا.

وأضاف، أن اللاعب شارك في مران اليوم الخميس، بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية وبات جاهزًا للمرحلة المقبلة.

وتحدث عبد الحفيظ خلال تصريحاته، عن موقف رامي ربيعة مدافع الفريق بعد إصابته التي تعرض لها في لقاء الاتحاد السكندري والذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي.

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وقال عبد الحفيظ، إن ربيعة سيخضع لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد عودته إلى التدريبات الجماعية.

ويعاني ربيعة من إجهاد عضلي، وخضع اليوم لجلسة علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة القادمة.

وخاض ربيعة تدريبات بدنية أيضًا بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم في إطار البرنامج الموضوع له.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة يوم السبت المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 72 نقطة، حيث يحتاج الفريق الأحمر للحصول على نقطة واحدة للتتويج بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي.

في المقابل، يتواجد فريق مصر المقاصة في الترتيب السابع برصيد 36 نقطة متساويًا مع سموحة السادس، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس.