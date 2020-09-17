النحاس يتحدث عن.. "البديل المثالي" لرمضان.. وحقيقة "كوبري" الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عماد النحاس مدرب المقاولون العرب الحالي واللاعب السابق للأهلي والإسماعيلي، إن تجربة انتقاله إلى نادي النصر للسعودي لم تكن "كوبري" لانتقاله إلى القلعة الحمراء، لافتًا إلى أن محمد طاهر طاهر لاعب المقاولون العرب سيكون "البديل الأمثل" لرمضان صبحي.

وأتم الأهلي تعاقده مع طاهر محمد طاهر لاعب ذئاب الجبل، على أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، قال النحاس: "خدمت الإسماعيلي بما يرضي الله، بذلت قصارى جهدي مع الفريق الأصفر".

وأضاف: "لم أوقع للنادي الأهلي قبل انتقال إلى النصر السعودي (موسم 2003/2004)، لم يكن انتقالي (كوبري) للأهلي كما اعتقد البعض".

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وتابع: "كانت هناك مفاوضات مع الأهلي قبل انتقالي للنصر السعودي، لكن لم أوقع قبل الانضمام للدوري السعودي".

وواصل: "إدارة الإسماعيلي باعتني للجماهير التي قامت بتوجيه السباب والشتائم لي في إحدى المباريات، تعرضت لبعض الضغوطات التي دفعتني للرحيل عن الدراويش".

وبسؤاله عن تعاقد الأهلي مع طاهر وهل سيكون بديل مثالي لرمضان صبحي، قال مدرب المقاولون العرب الحالي: "طاهر لاعب ذو إمكانيات جيدة، وعندما تعاقد معه الأهلي، كان رمضان صبحي بين صفوف الفريق الأحمر".

وأتم: "أرى أن إمكانيات رمضان وطاهر قريبة من بعضهما، وسيكون بديل مثالي له في الأهلي".