مقابل 27 مليون إسترليني.. ليفربول يحسم صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن ليفربول توصل لاتفاق نهائي مع بايرن ميونيخ من أجل الحصول على خدمات متوسط الفريق البافاري تياجو ألكانتارا.

وأفادت شبكة "سكاي"، الخميس، أن ليفربول قرر دفع المبلغ الذي حددته إدارة بايرن ميونيخ وهو 27 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية ومن أبرزهم "تايمز"، فإن إدارة ليفربول لن تضطر لبيع جيجي فينالدوم من أجل تمويل صفقة تياجو.

وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، لتدعيم وسط ميدان "الريدز" من خلال انتداب صاحب الـ29 عامًا.

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وكان ألكانتارا رحل إلى قلعة البايرن في موسم (2013 - 2014) قادمًا من برشلونة، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإسباني في صيف 2021.

إدارة بايرن بدورها حاولت أن تتوصل لاتفاق على تجديد عقد ألكانتارا إلا أن الأخير فضّل خوض تجربة جديدة ليدخل الثنائي ليفربول ومانشستر يونايتد للحصول على خدماته.

وخاض متوسط ميدان بايرن 235 مباراة سواء كانت محلية أو أوروبية ليسجل 31 هدفًا مقابل صناعة 37 هدفًا حاسمًا.

وتوّج ألكانترا ببطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا مع بايرن ميونيخ، كما حصل على بطولة الدوري الألماني في سبع مناسبات مقابل التتويج بلقب كأس ألمانيا في أربع مناسبات.