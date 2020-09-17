الشباب والرياضة تناقش أليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب"، اجتماعًا مع ممثلي البنك المركزى المصرى وذلك لمناقشة أليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار مبادرة "رواد النيل" والتي تهدف الى انشاء وتجهيز وحدات مصغرة Point of Presence (POP) من مراكز تطوير الأعمال داخل مراكز الشباب لتقديم خدمات غير مالية للشباب الراغب في إقامة مشروع خاص، بالإضافة الى تحويل طلبات

الخدمات التي لا تقدمها الوحدات المصغرة الى مراكز تطوير الأعمال الكبرى بالبنوك المصرية.

ويستهدف المشروع انشاء 15 وحدة مصغرة POP داخل مراكز الشباب، حيث يتم البدء في انشاء مراكز شباب (الشيخ زايد - الجزيرة - العاشر - التجمع الأول - محمد بدر شعراوي) كمرحلة أولى للإنشاء، علاوة على إنشاء 10 وحدات أخرى

خلال العام المالى الحالي.

وناقش الاجتماع ضرورة البدء الفوري في تسليم (3) مراكز شباب خلال شهر أكتوبر المقبل، اعداد خطة لاستكمال إنشاء باقى الوحدات وذلك وفق المراكز التي يتم معاينتها، اعداد خطة لنشر ثقافة الشمول المالي وتقديم التدريبات، علاوة على رفع كفاء العاملين في مراكز المنشئ بها الوحدات لتعريفهم دور هذه الوحدات ونشر ثقافة الشمول المالي.

يذكر أن المعهد المصرفي المصرى قام بتدريب واعداد (30) أخصائي تطوير أعمال بوحدة الـ POP - مقدم خدمات تطوير الأعمال بالوحدات من العاملين بوزارة الشباب والهيئات التابعة لهم.