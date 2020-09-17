قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة مدافع الفريق يخضع لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد عودته إلى التدريبات الجماعية. وأضاف أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي، وخضع اليوم لجلسة علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة القادمة. إجهاد عضلي، وخضع اليوم لجلسة علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة القادمة. وخاض ربيعة تدريبات بدنية أيضا بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم في إطار البرنامج الموضوع له. الجماعي صباح اليوم في إطار البرنامج الموضوع له. وغادر ربيعة مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بين شوطيها بعد شكواه من الإجهاد العضلي. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. رامي ربيعة يخضع لفحص طبي لتحديد موعد عودته لـ الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.