وزير الرياضة يهنيء الكوادر الشبابية الحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكوادر الشبابية بالوزارة الذين حصلوا على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أسلسكا الفرنسية في مصر، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنمية القدرات والمهارات

القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة.

أكد وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تطوير العنصر البشري اتساقًا مع استراتيجية بناء الإنسان التي تبناها السيد الرئيس عبد الفتاح

السيسي، رئيس الجمهورية، وإنا نهدف من وراء ذلك إلى الاستفادة من تلك الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من خلال هذا البرنامج المتكامل في تطوير العمل داخل وزارة الشباب والرياضة.

وتضم قائمة الشباب الحاصلين على درجة الماجيستير من وزارة الشباب والرياضة ٨ أسماء وهم ( الدكتور محمد السيد غنيم، الدكتورة إيمان عبدالجبار بيومي، الدكتور أحمد الشافعي، محمد فيصل محمد، أحمدصلاح مصطفي، وفاء محمد العادلي، حسن هلال حسن، رانيا سامي).