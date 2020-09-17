منتخب الشباب يطلب ضم رباعي الزمالك لمعسكر سبتمبر

طلب الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين ضم ٤ لاعبين من الزمالك لمعسكره المفتوح الذي ينطلق السبت المقبل. ينطلق السبت المقبل. ويرغب ربيع ياسين في ضم حسام أشرف وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد لمعسكره المقبل. وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد لمعسكره المقبل. يجتمع عادل محفوظ، مدير المنتخب، مع طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للزمالك، من أجل بحث ضم اللاعبين.

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