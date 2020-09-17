طلب الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين ضم ٤ لاعبين من الزمالك لمعسكره المفتوح الذيينطلق السبت المقبل.
ويرغب ربيع ياسين في ضم حسام أشرف وأسامة فيصلوحسام عبدالمجيد وأحمد عيد لمعسكره المقبل.
يجتمع عادل محفوظ، مدير المنتخب، مع طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للزمالك، من أجل بحث ضم اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يطلب ضم رباعي الزمالك لمعسكر سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.