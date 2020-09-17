قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزًا للوجود تحت تصرف الجهاز الفنيبعد إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق التي أجراها أخيرًا.
وأضاف، أن اللاعب شارك في مراناليوم الخميس بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية وبات جاهزًا للمرحلة المقبلة.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها بعد غد السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.