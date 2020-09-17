تكريم المشاركين في تنظيم حفل قرعة مونديال اليد 2021

تقيم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، حفل تكريم للمشاركين في تنظيم الاحتفالية الخاصة بحفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، ومنهم

رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومدير البطولة، والفنان خالد النبوى، والفنانة إنجي المقدم، وجاسمين طه، ورؤساء ومسئولي شركات بريزينتيشن وتذكرتي ولاكي تورز وآخرين من المخرجين والمسئولين ممن ساهموا في خروج الحفل بهذا الشكل الباهر.

وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد 20 سبتمبر بمبنى وزارة الشباب والرياضة بالدور الثاني.