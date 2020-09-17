محمد محمود يشارك في تدريبات الكرة على هامش مران الأهلي

شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة صباح اليوم بعدما قام اللاعب بتنفيذ برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية، على أن تكونمشاركته بشكل تدريجي لحين إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.
وأنهى محمد محمود برنامجا تأهيليا للتعافي من اثار جراحة الرباط الصليبي.
أجرى الفريق الأولاليوم الخميس «رابيد تيست»، عقب انتهاء المرانالصباحي؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.
ويختتم الأهلي استعداده غدا الجمعة لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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