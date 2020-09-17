الأهلي يُجري تحليل "رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس «رابيد تيست»، عقب انتهاء المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. غدٍ السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء السبت المقبل في الدوري الممتاز.

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