اتحاد الكرة يفتح قيد الموسم الجديد ١ أكتوبر

استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح باب القيد للموسم الجديد يوم ١ أكتوبر المقبل.
اتفق مسئولو اتحاد الكرة على فتح القيدفي هذا التوقيت وقبل حوالي شهر من انتهاء المسابقة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
يرغب اتحاد الكرة في منح فرصة لأندية الدوري لقيد صفقاتها القيد الجديدة، خصوصًا أنه لن تكون هناك فرصة أخرى في ظل تلاحم المواسم بسبب ظروف كورونا.
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