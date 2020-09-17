انضمام عضو جديد لجهاز الإسماعيلي

وافق المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة على انضمام محمد سعد للعمل محللًا للأداء ومخططًا للأحمال بفريق الكرة الأول بالنادى. سبق لمحمد سعد العمل مع المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو بجانب مواطنه رودلفو مدرب الأحمال ضمن صفوف الدراويش بجانب أندية أخرى بالدورى السعودى. هيرون ريكاردو بجانب مواطنه رودلفو مدرب الأحمال ضمن صفوف الدراويش بجانب أندية أخرى بالدورى السعودى. يأتى انضمام محمد سعد بناءً على طلب المدرب البرازيلى، فى إطار سعيه على دراسة المنافسين بشكل أدق، فضلًا عن تحديد نقاط القوة والضعف، إضافة لمتابعة مباريات الفريق وإطلاع الجهاز الفني للفريق عنها أولًا بأول أثناء المواجهات بالمنافسات المختلفة، وإعداد تقارير خاصة بأرقام وإحصائيات مع إعداد حالات فنية بغية خدمة الجهاز الفني أثناء عمله. إطار سعيه على دراسة المنافسين بشكل أدق، فضلًا عن تحديد نقاط القوة والضعف، إضافة لمتابعة مباريات الفريق وإطلاع الجهاز الفني للفريق عنها أولًا بأول أثناء المواجهات بالمنافسات المختلفة، وإعداد تقارير خاصة بأرقام وإحصائيات مع إعداد حالات فنية بغية خدمة الجهاز الفني أثناء عمله.

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