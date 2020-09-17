رياضة | رينيه فايلر يطمئن على إصابات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يطمئن على إصابات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مطولة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق علي هامش المران الصباحي اليوم الخميس. شهدت الجلسة اطمئنان المدير الفني للفريق علي اللاعبين المصابين والوقوف على تطورات برامجهم التأهيلية موعد عودتهم إلي التدريبات الجماعية. Advertisements كما شهدت الجلسة الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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