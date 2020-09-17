رياضة | أخيرا.. محمد محمود في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر أخيرا.. محمد محمود في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة صباح اليوم بعدما قام اللاعب بتنفيذ برنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية، على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي لحين إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأنهى محمد محمود برنامجا تأهيليا للتعافي من اثار جراحة الرباط الصليبي.

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ويختتم الأهلي استعداده غدا الجمعة لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.