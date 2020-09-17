رياضة | تياجو ألكانتارا يشترط للانتقال إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تياجو ألكانتارا يشترط للانتقال إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونيخ الألماني شرطًا من أجل الانضمام إلى ليفربول إلى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2021.

كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية عن أن تياجو يرغب في أن يصبح ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في إنجلترا، وذلك في حال إتمام انتقاله إلى ليفربول.

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وأضافت الصحيفة أن تياجو يرغب في الحصول على راتب أسبوعي ضخم يقدر بنحو 200 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن الراتب الذي يحلم تياجو بالحصول عليه في ليفربول قد يكون مشكلة، في ظل الأزمة المالية التي أحدثها فيروس كورونا.