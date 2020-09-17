الامارات | مفاجأة.. مدرب أهلاوي جديد مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور أن مدرب الأهلي السابق، الإسباني خوان كارلوس غاريدو مرشح لتدريب "الأبيض". وقال أحمد مرتضى عبر قناة الزمالك: "غاريدو من ضمن الأسماء المطروحة لتدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون". يذكر أن كارتيرون سبق له العمل مدرباً للأهلي المصري، قبل خوضه تجربة ناجحة مع الزمالك، بينما أحرز الإسباني غاريدو لقب كأس السوبر المصري وكأس الاتحاد الإفريقي مع "الأحمر"، قبل أن يخوض تجارب أخرى مع العين الإماراتي وفي الدوري المغربي مع الرجاء والوداد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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