شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المونديال.. اتحاد اليد يعدل نظام الدوري المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، جلسة مع مندوبي أندية دوري اليد للمحترفين، لحسم شكل ونظام المسابقة بالموسم المقبل.

وقرر الاتحاد، تقسيم الأندية على مجموعتين، تضم كل مجموعة 9 فرق، وتقام البطولة من دور واحد على صالات محايدة، على أن يصعد أول 4 فرق من كل مجموعة، للمرحلة النهائية للمنافسة على اللقب بنقاط اعتبارية، وتتنافس باقي الفرق على البقاء في مجموعة واحدة.

وتضم المجموعة الأولى أندية الزمالك وطلائع الجيش وهليوبوليس وسموحة وحدائق الأهرام والطيران والجزيرة وأسيوط وبترول أسيوط، بينما تضم المجموعة الثانية، الأهلي وسبورتنج والبنك الأهلي والأولمبي السكندري والمعادي والزهور وأصحاب الجياد والشمس وبورسعيد.

وتنطلق بطولة الدوري في الموسم الجديد يوم 27 سبتمبر الجاري، ولم يحسم بعد اتحاد اليد مصير النسخة الحالية.

واضطر اتحاد اليد لتغيير نظام الدورى بسبب استضافة مصر مونديال اليد، المقرر انطلاقة 13 يناير المقبل بمشاركة 34 منتخب.

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