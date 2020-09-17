شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يجتمع مع «عبدالحفيظ» قبل المران الصباحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق، صباح اليوم الخميس.
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بمباراة مصر المقاصة، المقرر لها بعد غدٍ السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي برصيد 72 نقطة.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربى لخوض مباراة نصف نهاىئ دوري الابطال الأفريقي.
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