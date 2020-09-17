شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: مدرب الزمالك القادم درب الفريق من قبل وطريقة لعبه تشبه كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو أن المدير الفني الأجنبي القادم للزمالك تولى تدريب الفريق الأبيض من قبل، مشدداً على أنه يرفض الإفصاح عن اسمه في هذا التوقيت.

وقال ميدو، خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: «مدرب الزمالك القادم درب الفريق من قبل وطريقة لعبه تشبه طريقة لعب باتريس كارتيرون، مدرب الفريق السابق».

وأضاف: «إدارة الزمالك باتت مقتعنة بأن التنظيم الدفاعي هو أساس فوز الزمالك بالبطولات والمباريات الكبرى والمدرب القادم فكره يعتمد على الدفاع القوي مثل كارتيرون». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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