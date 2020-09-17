شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن على برنامج حسين الشحات التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع حسين الشحات، لاعب وسط الفريق، قبل بداية المران المسائى في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للاطمئنان على حالته وبرنامجه التأهيلي ومدى جاهزيته.

وشدد «فايلر» على اللاعب بالالتزام بالبرنامج التأهيلى وعدم التعجيل في العودة للتدريبات الجماعية لحين تعافيه تماما من الجراحة التي أجراها مؤخرا، كما استمع المدير الفنى لشرح توماس بينكيل مخطط الأحمال عن حالة اللاعب والمدة التي يحتاجها قبل السماح له بالعودة للتدريبات الجماعية.

كان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.