شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يشارك فى التدريبات الجماعية البدنية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، المدير الفنى، تمديد فترة التأهيل المنفرد لحسين الشحات مع خضوعه للتدريبات البدنية الجماعية، وذلك لاستعادة لياقتة جيدا قبل السماح له بالمشاركة فى تدريبات الكرة، وخاض الشحات جانبًا من التدريبات البدنية الجماعية مع بداية المران المسائي للفريق، الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وأشرف على التدريبات توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق، ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من التأهيل والتدريبات البدنية قبل انتظامه تدريجيًّا في تدريبات الكرة الجماعية.
وكان الجهاز الفني، بقيادة رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.
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