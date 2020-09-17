شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكمًا لمباراة المصري وطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بادارة مباراة المصري وطلائع الجيش والمقرر اقامتها في السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.
ويضم الطاقم الحكم الدولي جهاد جريشة حكمًا للساحة ، ويعاونه كل من سعد سيد ومحمود رضا كمساعدين ،فيما سيقوم محمد صابر بمهام الحكم الرابع ، فيما يتولى محمد أبو خاطر مهام حكم الفيديو بمساعدة من زميله عمرو عابد.
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