شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي للتعاقد مع أسامة جلال وكريم فؤاد ومحمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من إدارة النادي التعاقد مع قلبي دفاع وجناح، لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «المصري اليوم» أن «فايلر» أكد للنادي أن الفريق بحاجة إلى قلبي دفاع ذوي خبرة، كما يحبذ أن يكونا ذوي قدرات هجومية، فيما أصبح الاتفاق شبه منتهي بين الأهلي وإنبي على انتقال مدافع النادي البترولي أسامة جلال إلى القلعة الحمراء.
وكذلك فإن الأهلي توصل لاتفاق مع نادي النجوم للحصول على خدمات كريم فؤاد، ظهير الفريق المعار إلى إنبي، إلا أنه يتبقى التوصل لاتفاق مع الفريق البترولي الذي قام بتمديد استعارته للاعب حسب العقد الموقع بينه وبين النجوم، لذا ينتظر الأهلي الحصول على موافقة إنبي لإتمام الصفقة.
وعلى جانب آخر، عبر محمد إبراهيم، لاعب نادي مصر المقاصة، عن رغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي، كما دخل بيراميدز بقوة للتعاقد مع نجم الزمالك السابق، إلا أن إدارة المقاصة ترفض الحديث حاليًا عن انتقال أي لاعب حتى الانتهاء من مسابقة الدوري الممتاز.
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