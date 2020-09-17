شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: اتخذت قراراً بعدم التدريب في مصر مجدداً.. وبكيت بعد الرحيل عن المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أكد أحمد حسام ميدو أنه اتخذ قرارًا بعدم خوض تجربة التدريب في مصر مجدداً، وقال ميدو خلال برنامجه «أوضة اللبس» عبر شاشة قناة «النهار»: «إدارات الأندية في مصر من أسهل القرارات التي تتخذها هو إقالة المدير الفني».

وكشف ميدو: «بكيت بعد إبلاغي برحيلي عن تدريب مصر للمقاصة، لأنني شعرت أن الفريق قادم رغم غياب الانتصارات، وطلبت من الإدارة عدم إعلان القرار بشكل رسمي حتى أقوم بوداع اللاعبين».

وأضاف: «مندهش من موقف كارتيرون ورحيله عن الزمالك دون أن يقوم بوداع لاعبيه». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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