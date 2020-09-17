شكرا لقرائتكم خبر عن مران منفرد وتدريبات متنوعة للشناوي في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا منفردًا لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص ميشيل على إعداد فقرات فنية خاصة ومتنوعة للشناوي بشكل منفرد، تخللتها فقرات للتدريب على سرعة رد الفعل والكرات العرضية.

كان الجهاز الفني، بقيادة رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

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