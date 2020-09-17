شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم صفقة «بانون».. وعقبة وحيدة أمام صفقتي «البلايلي» و«الكعبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح بدر بانون، لاعب نادي الرجاء المغربي، على أعتاب الاتنقال إلى النادي الأهلي بعدما نجح مسؤولو القلعة الحمراء في حسم الصفقة، فيما لا يتبقى سوى بعض التفاصيل القليلة لإتمامها رسميًا.

في المقابل، يطلب نادي أهلي جدة السعودي الحصول على مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عن الجزائري يوسف البلايلي، فيما تستمر المفاوضات بين الجانبين، وكذلك يحاول النادي الوصول إلى اتفاق مع اللاعب ووالده، الذي يلعب دور وكيل أعماله أيضًا، إذ يبقى العائق هو وضع الأهلي سقفًا للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب لا يتخطى المليون دولار.

ويدرس مسؤولو الأهلي السفر لملاقاة «البلايلي» ووالده، سواء في الجزائر أو المملكة العربية السعودية، من أجل تسريع وتيرة التفاوض والوصول إلى نتيجة نهائية للصفقة.

ويواجه الأهلي الأزمة نفسها فيما يتعلق بضم المغربي أيوب الكعبي، الذي فسخ عقده مع ناديه الصيني هيبي تشين، ليصبح لاعبًا حرًا، إلا أنه يطلب بدوره الحصول على مبلغ 2 مليون دولار سنويًا، وهو ما يتعارض مع سقف التعاقدات الموضوع من قبل إدارة القلعة الحمراء.

كان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد اجتمع بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مرتين خلال الأسبوع الأخير من أجل إطلاعه على آخر التطورات في الملفات الثلاثة.

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