شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد ينضم للجهاز الفنى للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، على انضمام محمد سعد للعمل محللًا للأداء ومخططًا للأحمال بفريق الكرة الأول بالنادى.
وسبق لمحمد سعد العمل مع المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو بجانب مواطنه رودلفو مدرب الأحمال ضمن صفوف الدراويش بجانب أندية أخرى بالدورى السعودى.
يأتى انضمام محمد سعد بناءً على طلب المدرب البرازيلى، في إطار سعيه إلى دراسة المنافسين بشكل أدق، فضلا عن تحديد نقاط القوة والضعف، بالإضافة لمتابعة مباريات الفريق واطلاع الجهاز الفني للفريق عنها أولًا بأول أثناء المواجهات بالمنافسات المختلفة، وإعداد تقارير خاصة بأرقام وإحصائيات مع إعداد حالات فنية بغية خدمة الجهاز الفني أثناء عمله.
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