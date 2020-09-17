أحمد مرتضي منصور: نختار مدرب الزمالك الجديد من بين 1500 سيرة ذاتية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك المصري أن النادي تلقى ما يقارب 1500 سيرة ذاتية لمدربين جدد بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق. وقال منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت اليوم الخميس، إنه شعر بالصدمة في الوهلة الأولي بسبب رغبة كارتيرون في الرحيل عن تدريب الفريق، ولكن في النهاية «القلعة البيضاء لا تقف على أحد ومن يرحل هو الخاسر أيا كان اسمه». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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